SMA Solar legte Quartalsergebnis vor

SMA Solar stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 340,9 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SMA Solar einen Umsatz von 327,7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at