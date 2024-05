SMI aktuell: SMI zeigt sich mittags schwächer

Wenig verändert zeigt sich der SMI am Mittwoch.

Um 12:10 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,08 Prozent auf 11 992,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,276 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,164 Prozent auf 11 981,86 Punkte an der Kurstafel, nach 12 001,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 962,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 993,95 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,391 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, wies der SMI einen Wert von 11 327,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wurde der SMI mit 11 386,17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, wies der SMI einen Wert von 11 553,23 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 050,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 3,13 Prozent auf 82,96 CHF), Sonova (+ 3,02 Prozent auf 289,80 CHF), Logitech (+ 2,14 Prozent auf 85,76 CHF), Swiss Re (+ 0,91 Prozent auf 111,30 CHF) und Geberit (+ 0,47 Prozent auf 560,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,11 Prozent auf 47,92 CHF), Swiss Life (-1,08 Prozent auf 622,40 CHF), Richemont (-0,98 Prozent auf 142,15 CHF), Kühne + Nagel International (-0,49 Prozent auf 243,60 CHF) und Partners Group (-0,47 Prozent auf 1 257,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 785 305 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 249,067 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

