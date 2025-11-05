SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Nestlé-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Nestlé-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nestlé-Papier an diesem Tag 80,82 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Nestlé-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,237 Nestlé-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,62 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Papiers am 04.11.2025 auf 78,90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,38 Prozent verringert.

Alle Nestlé-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 196,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at