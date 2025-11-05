Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Rentables Nestlé-Investment?
|
05.11.2025 10:05:10
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Nestlé-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nestlé-Papier an diesem Tag 80,82 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Nestlé-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,237 Nestlé-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,62 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Papiers am 04.11.2025 auf 78,90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,38 Prozent verringert.
Alle Nestlé-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 196,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Keine Impulse: SMI schlussendlich ohne Schwung (finanzen.at)
|
07.11.25
|Handel in Zürich: SMI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
05.11.25
|SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.11.25
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|85,62
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.