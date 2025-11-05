Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Fokus 05.11.2025 09:29:25

Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,51 Prozent leichter bei 4 739,47 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,645 Prozent auf 4 732,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 763,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 739,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 724,14 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,308 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 758,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 427,10 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Stand von 4 335,04 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9,23 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 1,13 Prozent auf 34,15 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 26,89 EUR), UBS (+ 0,79 Prozent auf 30,78 CHF), UniCredit (+ 0,65 Prozent auf 63,81 EUR) und Nestlé (+ 0,60 Prozent auf 79,37 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-1,39 Prozent auf 240,80 EUR), BP (-1,06 Prozent auf 4,48 GBP), Richemont (-0,86 Prozent auf 156,15 CHF), Roche (-0,76 Prozent auf 262,00 CHF) und Rheinmetall (-0,75 Prozent auf 1 716,00 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 034 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 359,112 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,42 erwartet. Mit 7,72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)mehr Analysen

06.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Roche Outperform Bernstein Research
27.10.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 873,70 -2,00% ASML NV
BNP Paribas S.A. 66,32 1,94% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,21 -0,29% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,67 0,98% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 19,15 1,32% Diageo plc
Nestlé SA (Nestle) 85,62 0,82% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,42 -2,72% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG
Richemont 167,50 -1,09% Richemont
Roche AG (Genussschein) 268,40 1,21% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 240,50 -0,31% Siemens AG
UBS 32,61 -1,90% UBS
UniCredit S.p.A. 63,50 0,24% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 707,56 -0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen