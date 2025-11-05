Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,51 Prozent leichter bei 4 739,47 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,645 Prozent auf 4 732,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 763,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 739,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 724,14 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,308 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 758,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 427,10 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Stand von 4 335,04 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9,23 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 1,13 Prozent auf 34,15 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 26,89 EUR), UBS (+ 0,79 Prozent auf 30,78 CHF), UniCredit (+ 0,65 Prozent auf 63,81 EUR) und Nestlé (+ 0,60 Prozent auf 79,37 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-1,39 Prozent auf 240,80 EUR), BP (-1,06 Prozent auf 4,48 GBP), Richemont (-0,86 Prozent auf 156,15 CHF), Roche (-0,76 Prozent auf 262,00 CHF) und Rheinmetall (-0,75 Prozent auf 1 716,00 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 034 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 359,112 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,42 erwartet. Mit 7,72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

