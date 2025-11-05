Swiss Re Aktie

SMI im Fokus 05.11.2025 09:29:25

Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

So bewegt sich der SMI am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,02 Prozent leichter bei 12 304,59 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,416 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,414 Prozent auf 12 255,97 Punkte an der Kurstafel, nach 12 306,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 255,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 304,59 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,461 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 12 507,17 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 11 858,33 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 11 866,01 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,85 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 2,02 Prozent auf 626,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 152,60 CHF), Givaudan (+ 1,07 Prozent auf 3 309,00 CHF), UBS (+ 0,79 Prozent auf 30,78 CHF) und Nestlé (+ 0,60 Prozent auf 79,37 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Alcon (-1,58 Prozent auf 59,76 CHF), Lonza (-1,22 Prozent auf 533,40 CHF), Logitech (-1,01 Prozent auf 94,44 CHF), Richemont (-0,86 Prozent auf 156,15 CHF) und Roche (-0,76 Prozent auf 262,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 203 679 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,174 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

