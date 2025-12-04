Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
|
04.12.2025 22:24:59
Snowflake Announced a $200 Million Deal With Anthropic, but It Wasn't Enough for Investors. Here's Why.
After the market closed yesterday, Snowflake (NYSE: SNOW) reported results for the third quarter of its 2026 fiscal year -- a period which ended Oct. 31. Snowflake posted non-GAAP (adjusted) earnings per share of $0.35 on sales of $1.21 billion, beating the average analyst estimate's call for per-share earnings of $0.31 on sales of $1.18 billion. Notably, the company also announced that it had entered into a new $200 million contract with Anthropic. The multi-year deal expands on the previous partnership between the companies and will see Snowflake increase the integration of Anthropic's Claude AI with its own Cortex AI platform.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
