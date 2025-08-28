Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
|Einstiges Buffett-Investment
|
28.08.2025 11:28:00
Snowflake-Aktie springt kräftig hoch: Snowflake übertrifft Erwartungen
Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Snowflake ein EPS in Höhe von 0,38 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 0,950 US-Dollar je Aktie vermeldet wurde. Analysten hatten für den Berichtszeitraum nun durchschnittliche mit einem Quartalsgewinn in Höhe von 0,267 US-Dollar je Aktie gerechnet.
Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 868,8 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,09 Milliarden US-Dollar wurden damit geschlagen.
Im vorbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Snowflake-Aktie zeitweise 14,37 Prozent höher bei 229,19 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
Snowflake
195,26
12,93%
