Einstiges Buffett-Investment 28.08.2025 11:28:00

Snowflake-Aktie springt kräftig hoch: Snowflake übertrifft Erwartungen

Das KI-Unternehmen Snowflake hat am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA die Bilanz für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Snowflake ein EPS in Höhe von 0,38 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 0,950 US-Dollar je Aktie vermeldet wurde. Analysten hatten für den Berichtszeitraum nun durchschnittliche mit einem Quartalsgewinn in Höhe von 0,267 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 868,8 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,09 Milliarden US-Dollar wurden damit geschlagen.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Snowflake-Aktie zeitweise 14,37 Prozent höher bei 229,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Snowflake-Aktie weit im Plus: Snowflake macht erstmals Milliardenumsatz
Starke Quartalszahlen treiben Snowflake-Aktie in die Höhe
Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway

