Erste Schätzungen: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Snowflake veröffentlicht voraussichtlich am 03.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

43 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,312 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 40 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,60 Prozent auf 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake noch 942,1 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 48 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,860 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 47 Analysten durchschnittlich auf 4,61 Milliarden USD, gegenüber 3,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at