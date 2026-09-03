Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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03.09.2026 20:50:37
Snowflake Just Lit Up the AI Trade: This ETF Explodes 45%
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Nachrichten zu Snowflake
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02.09.26
|Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce im Minus (dpa-AFX)
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28.05.26
|Snowflake-Aktie schießt nach Zahlen und Amazon-Deal nach oben: Skeptiker unter Druck (finanzen.at)
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce legen zu (dpa-AFX)
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce stabil (dpa-AFX)
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27.05.26
|Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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12.05.26
|Erste Schätzungen: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Snowflake
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.