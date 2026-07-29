SoFi Technologies Aktie

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WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

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29.07.2026 13:16:06

SoFi Technologies, Inc. Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - SoFi Technologies, Inc. (SOFI) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $156.592 million, or $0.12 per share. This compares with $97.263 million, or $0.08 per share, last year.

Excluding items, SoFi Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $160.406 million or $0.12 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 42.5% to $1.218 billion from $854.944 million last year.

SoFi Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $156.592 Mln. vs. $97.263 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.08 last year. -Revenue: $1.218 Bln vs. $854.944 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 4.75 B To $ 4.85 B

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