SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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29.04.2026 13:17:41
SoFi Technologies, Inc. Reports Rise In Q1 Income
(RTTNews) - SoFi Technologies, Inc. (SOFI) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $167.07 million, or $0.12 per share. This compares with $71.45 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, SoFi Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $167.07 million or $0.12 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.9% to $1.00 billion from $763.81 million last year.
SoFi Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $167.07 Mln. vs. $71.45 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.06 last year. -Revenue: $1.00 Bln vs. $763.81 Mln last year.
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