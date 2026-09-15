KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.09.2026 08:48:00
Software Testing: Wenn KI coden darf, bleibt Entwicklern nur noch Lesen?
KI-generiertem Code" />
RIchard Seidl spricht mit Dr. Benjamin Hummel über die Aufgaben und die Verantwortung von Entwicklerinnen und Entwicklern, wenn KI Code generiert.
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