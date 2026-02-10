Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
10.02.2026 22:29:59
Sony Could Be Improving Sound and Features on Its Next Earbuds
A reliable leaker posted the full specs for Sony's WF-1000XM6 flagship active noise-canceling earbuds.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Sony Corp.
|
05.02.26
|Sony-Aktie kaum bewegt: Gewinnaussichten erneut erhöht (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Sony and Singapore’s GIC in tie-up to buy music rights (Financial Times)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.12.25
|Sony-Aktie: Peanuts mit neuem Besitzer (dpa-AFX)
|
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
Analysen zu Sony Corp.
