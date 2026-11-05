Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
05.11.2026 18:09:58
Sony Group (SONY) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Nov. 5, 2026
Need a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.
|
05.11.26
|Sony profits supercharged by new Spider-Man movie (Financial Times)
|
04.11.26
|Ausblick: Sony stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Sony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.10.26
|Sony Music steps up fight against streaming fraud (Financial Times)
|
13.08.26
|TSMC and Sony team up, China’s AI stocks swing (Financial Times)
|
10.08.26
|Milliarden-Joint-Venture bei Bildsensoren: Was Sony und TSMC jetzt vorhaben (finanzen.at)
|
31.07.26
|Sony-Aktie dennoch leichter: Gewinnprognose dank besserer Playstation-Geschäfte angehoben (dpa-AFX)
|
31.07.26
|ROUNDUP: Sony hebt Ausblick dank besserer Playstation-Geschäfte - Aktie dümpelt (dpa-AFX)
Analysen zu Sony Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|66,00
|-1,90%
|Sony Corp.
|24,07
|-0,10%
|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
|5 750,00
|5,89%
|SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|24,00
|-1,64%
|SONY GROUP CORPORATION Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
|8,60
|-2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.