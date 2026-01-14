SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
14.01.2026 17:00:00
SoundHound AI Could Soar if This Happens
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is evolving from a voice app into a full-scale AI commerce platform. With enterprise adoption accelerating and a major OpenTable catalyst ahead, this stock could offer massive upside if execution improves.Stock prices used were the market prices of Jan. 1, 2026. The video was published on Jan. 7, 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoundHound AI
|
07.11.25
|SoundHound-Aktie volatil: Anleger trotz Umsatzsprung nicht überzeugt (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.10.25
|GNW-News: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein (dpa-AFX)
|
08.08.25
|SoundHound-Aktie sehr gefragt: SoundHound mit kräftigem Umsatzsprung (finanzen.at)
|
07.08.25