SoundHound AI Aktie

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

14.01.2026 17:00:00

SoundHound AI Could Soar if This Happens

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is evolving from a voice app into a full-scale AI commerce platform. With enterprise adoption accelerating and a major OpenTable catalyst ahead, this stock could offer massive upside if execution improves.Stock prices used were the market prices of Jan. 1, 2026. The video was published on Jan. 7, 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
