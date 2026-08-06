SpaceX Aktie
WKN DE: SPACEX / ISIN: NETSPACEX001
|
06.08.2026 23:49:19
SpaceX Faced First Lockup Expiry After AI Spending Overshadowed Strong Earnings
(RTTNews) - Space Exploration Technologies Corp.'s (SPCX) first major IPO lockup expired on Thursday, allowing early investors to sell more than 911 million shares for the first time, just days after the company's inaugural earnings report as a public company triggered a sharp selloff.
SpaceX reported second-quarter revenue of $7.81 billion, up from $4.07 billion a year earlier, while its net loss narrowed to $541 million, or $0.09 per share, from $1.01 billion, or $0.34 per share, a year earlier.
Revenue and earnings exceeded Wall Street expectations, but investors focused on the company's $18.4 billion quarterly capital expenditure, including $15.8 billion for AI infrastructure, raising concerns over near-term cash flow despite management's long-term growth outlook.
Analysts said the lockup expiry added to the negative sentiment, as more than 911 million shares became eligible for sale, more than doubling the company's public float.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SpaceX
|
08.06.26
|Alphabet-Aktie im Minus: Google kauft monatlich Rechenleistung bei Musks SpaceX (dpa-AFX)
|
06.06.26
|Anlagechancen rund um SpaceX: Diese Aktien sollten Anleger jetzt kennen (finanzen.at)
|
05.06.26
|Rückschlag für SpaceX-Aktie: Schnelle S&P-500-Aufnahme vorerst vom Tisch (finanzen.at)
|
04.06.26
|Rückenwind für SpaceX: Bekannter NVIDIA-Unterstützer sieht großes Potenzial in der "Space Frontier" (finanzen.at)
|
04.06.26
|SpaceX-Aktie in den Startlöchern: Ausgabepreis für Rekord-Börsengang steht (dpa-AFX)
|
03.06.26
|SpaceX steigt nach Börsengang zum größten diversifizierten Bitcoin-Halter weltweit auf (finanzen.at)
|
03.06.26
|SpaceX vor Rekord-IPO: Ist der Ausgabepreis der Aktie bereits bekannt? (finanzen.at)
|
31.05.26
|SpaceX vor dem Börsengang: Diese Investoren könnten Milliarden verdienen (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.