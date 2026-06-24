Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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24.06.2026 15:30:00

SpaceX vs Rocket Lab: What's the Better Buy Right Now?

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, is the hottest new space stock to own. It only began trading earlier this month, but with a market cap of around $2 trillion, it's already among the most valuable stocks in the world due to its massive growth opportunities.But what about a smaller player in the industry, such as Rocket Lab (NASDAQ: RKLB)? At a fraction of the size, with a market cap of around $60 billion, it may also stand to benefit significantly from greater investor interest in space stocks. Which one is the better buy today: SpaceX or Rocket Lab?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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