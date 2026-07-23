Tesla Aktie
|284,80EUR
|-42,75EUR
|-13,05%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Tesla von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 385 US-Dollar. "Der Zukunft wieder einen Schritt näher", titelte Markus Leistner am Donnerstag nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugpioniers. Im zweiten Jahresviertel habe Tesla deutlich mehr Modelle verkauft. Hohe Investitionen in Zukunftsbereiche wie Künstliche Intelligenz, Robotik und eigene Chipfabriken seien unverzichtbar, stellten aber mittelfristig einen Belastungsfaktor dar. Zur Hochstufung verwies der Analyst auf die hohen vorbörslichen Kursverluste nach dem Bericht des Konzerns./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Kaufen
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 328,88
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 327,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
|
11:05
|AKTIE IM FOKUS: Tesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube' (dpa-AFX)
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Tesla auf 'Hold' - Ziel 400 Dollar (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Tesla mit weniger Gewinn und höheren Kosten (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|289,70
|-11,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research