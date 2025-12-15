Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
15.12.2025 19:23:20
Spain fines Airbnb as fight against housing prices continues
Madrid said the €64 million fine is due to rentals' licensing issues as the country continues to battle its rising housing costs. Airbnb said it will appeal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
