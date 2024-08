Spanische Großbank BBVA verdient deutlich mehr und buhlt weiter um Sabadell

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im zweiten Quartal weiter von einem stark gestiegenen Zinsüberschuss profitiert. Der Gewinn zog in den Monaten April bis Juni um 38 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro an, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf die BBVA wie zuletzt so oft die Erwartungen der Experten. Die Bank buhlt derzeit um die Banco Sabadell (Banco de Sabadell SA).

Die Großbank will den kleineren Konkurrenten für rund 11,5 Milliarden Euro übernehmen, stößt jedoch seit der Ankündigung im Mai auf den Widerstand der dortigen Führungsspitze. Seitdem versucht BBVA-Verwaltungsratschef Carlos Torres den Investoren immer wieder den Deal schmackhaft zu machen. Bei der Vorlage der Zahlen warb er damit, dass die Personalkosten bei einer Fusion deutlich sinken würden.

Die Aussagen zu den Fusionen sowie die aktuellen Zahlen könnten ihm nach Einschätzung von Experten Rückenwind geben. Die Banco Sabadell wiederum hatte vergangene Woche angekündigt, mehr Geld in Aktienrückkäufe und Dividenden stecken zu wollen. Zudem konnte Sabadell-Chef Cesar Gonzalez-Bueno ebenfalls deutlich bessere Zahlen vermelden./zb/men/mis