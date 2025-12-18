Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Donnerstag aufwärts.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,74 Prozent stärker bei 25 076,33 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,56 Prozent auf 25 031,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24 647,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 164,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 921,45 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,09 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 503,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 454,89 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der NASDAQ 100 21 209,31 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 19,55 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 13,26 Prozent auf 255,43 USD), Lam Research (+ 6,61 Prozent auf 165,22 USD), AppLovin (+ 6,34 Prozent auf 698,78 USD), Constellation Energy (+ 5,42 Prozent auf 359,47 USD) und Starbucks (+ 5,41 Prozent auf 89,82 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Diamondback Energy (-3,73 Prozent auf 148,32 USD), PayPal (-2,44 Prozent auf 51,09 EUR), Paychex (-2,20 Prozent auf 114,13 USD), Warner Bros Discovery (-1,65 Prozent auf 27,75 USD) und Baker Hughes (-1,39 Prozent auf 44,66 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 875 208 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,677 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

