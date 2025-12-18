Gute Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,99 Prozent auf 25 137,93 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent stärker bei 25 031,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 647,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 164,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 921,45 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,848 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 503,10 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 24 454,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 209,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 19,84 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 12,02 Prozent auf 252,62 USD), lululemon athletica (+ 6,61 Prozent auf 221,60 USD), Constellation Energy (+ 6,59) Prozent auf 363,43 USD), Lam Research (+ 6,47 Prozent auf 165,00 USD) und AppLovin (+ 6,12 Prozent auf 697,34 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen PayPal (-2,44 Prozent auf 51,09 EUR), Diamondback Energy (-1,75 Prozent auf 151,38 USD), Paychex (-1,69 Prozent auf 114,73 USD), Baker Hughes (-1,27 Prozent auf 44,72 USD) und O Reilly Automotive (-1,23 Prozent auf 91,71 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 609 852 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

