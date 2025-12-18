NASDAQ 100

25 019,37
371,76
1,51 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100-Kursverlauf 18.12.2025 22:34:47

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 schloss den Donnerstagshandel mit Gewinnen ab.

Am Donnerstag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1,51 Prozent auf 25 019,37 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent stärker bei 25 031,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 647,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 164,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 921,45 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 503,10 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 454,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21 209,31 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,28 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 10,21 Prozent auf 248,55 USD), Lam Research (+ 6,27 Prozent auf 164,70 USD), Constellation Energy (+ 5,89 Prozent auf 361,05 USD), AppLovin (+ 5,67 Prozent auf 694,37 USD) und Starbucks (+ 4,94 Prozent auf 89,42 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Diamondback Energy (-4,59 Prozent auf 147,00 USD), PayPal (-2,44 Prozent auf 51,09 EUR), Warner Bros Discovery (-2,13 Prozent auf 27,61 USD), Paychex (-2,11 Prozent auf 114,24 USD) und Baker Hughes (-1,81 Prozent auf 44,47 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 48 738 422 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 019,37 1,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen