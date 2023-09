SPI aktuell: SPI am Mittag mit Abgaben

Am Donnerstag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,18 Prozent auf 14 227,26 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,898 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 14 261,04 Punkte an der Kurstafel, nach 14 253,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 14 166,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 268,98 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,38 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 28.08.2023, einen Stand von 14 538,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, stand der SPI bei 14 728,40 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 28.09.2022, einen Stand von 13 098,23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 21,36 Prozent auf 0,08 CHF), Komax (+ 3,23 Prozent auf 208,00 CHF), Starrag Group (+ 2,91 Prozent auf 53,00 CHF), Feintool International (+ 2,70 Prozent auf 20,95 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (+ 2,42 Prozent auf 63,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Achiko (-28,57 Prozent auf 0,00 CHF), ams (-27,17 Prozent auf 3,78 CHF), Talenthouse (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Idorsia (-7,42 Prozent auf 2,60 CHF) und Addex Therapeutics (-6,82 Prozent auf 0,06 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 6 444 286 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 282,717 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Varia US Properties-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at