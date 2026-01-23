SPI aktuell: SPI fällt am Nachmittag

Der SPI zeigt sich am Freitagnachmittag mit negativen Notierungen.

Am Freitag geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,88 Prozent auf 18 154,17 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,370 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,355 Prozent schwächer bei 18 250,86 Punkten, nach 18 315,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 274,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 154,17 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, stand der SPI noch bei 18 186,12 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 17 325,90 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Stand von 16 335,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,483 Prozent. Bei 18 642,83 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 18 069,15 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Gurit (+ 10,76 Prozent auf 16,68 CHF), BioVersys (+ 10,21 Prozent auf 25,90 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,42) Prozent auf 2,10 CHF), SFS (+ 5,38 Prozent auf 117,60 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 4,26 Prozent auf 13,72 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Mikron (-12,14 Prozent auf 17,52 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,77 Prozent auf 1,20 CHF), DocMorris (-9,30 Prozent auf 5,80 CHF), Xlife Sciences (-7,47 Prozent auf 22,30 CHF) und Autoneum (-5,89 Prozent auf 150,20 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 134 321 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 302,492 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

