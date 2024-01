SPI aktuell: SPI verbucht Abschläge

Kaum verändert zeigt sich der SPI am Montag.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 14 616,15 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,996 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 14 642,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14 631,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 14 670,28 Punkte, das Tagestief hingegen 14 608,90 Zähler.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.12.2023, bewegte sich der SPI bei 14 657,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 14 240,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 14 492,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,318 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 14 743,38 Punkte. Bei 14 486,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Spexis (+ 13,64 Prozent auf 0,08 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 10,43 Prozent auf 0,09 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,74 Prozent auf 10,25 CHF), Molecular Partners (+ 2,22 Prozent auf 4,14 CHF) und Swissquote (+ 1,84 Prozent auf 209,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Kinarus (-12,50 Prozent auf 0,00 CHF), SoftwareONE (-9,31 Prozent auf 14,51 CHF), Idorsia (-7,36 Prozent auf 1,65 CHF), DocMorris (-5,43 Prozent auf 71,35 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-5,14 Prozent auf 9,96 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 15 547 139 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 270,373 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI weist die Implenia-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

