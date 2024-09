SPI-Handel aktuell: SPI liegt nachmittags im Minus

Der SPI zeigt sich heute in Rot.

Um 15:39 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,73 Prozent auf 16 393,41 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,225 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,338 Prozent leichter bei 16 458,33 Punkten, nach 16 514,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 492,25 Punkte, das Tagestief hingegen 16 393,41 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Wert von 15 810,03 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2024, den Wert von 15 982,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der SPI einen Stand von 14 596,92 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 12,52 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Xlife Sciences (+ 18,47 Prozent auf 29,50 CHF), GAM (+ 5,93 Prozent auf 0,19 CHF), dormakaba (+ 5,79 Prozent auf 566,00 CHF), lastminutecom (+ 4,21 Prozent auf 19,80 CHF) und Curatis (+ 2,62 Prozent auf 6,26 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-9,52 Prozent auf 0,08 CHF), Partners Group (-8,67 Prozent auf 1 117,00 CHF), HOCHDORF (-7,55 Prozent auf 0,98 CHF), Idorsia (-7,36 Prozent auf 1,90 CHF) und Edisun Power Europe (-6,77 Prozent auf 62,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 937 947 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 260,611 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at