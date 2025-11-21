Autoneum Aktie
SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor einem Jahr verdient
Das Autoneum-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Autoneum-Aktie bei 101,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,862 Autoneum-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 1 431,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 145,20 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 43,20 Prozent gleich.
Autoneum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 847,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
