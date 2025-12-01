Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

Lukrativer BACHEM-Einstieg? 01.12.2025 10:04:31

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BACHEM-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BACHEM-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BACHEM-Anteile an diesem Tag 72,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in BACHEM-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,363 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 51,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 122,25 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,78 Prozent.

BACHEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

