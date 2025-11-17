BACHEM Aktie
17.11.2025 10:03:54
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor einem Jahr gekostet
BACHEM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BACHEM-Aktie letztlich bei 68,85 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die BACHEM-Aktie investierten, hätten nun 1,452 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,78 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 14.11.2025 auf 50,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,22 Prozent.
BACHEM wurde am Markt mit 3,81 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
