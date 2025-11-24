BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Rentable BACHEM-Anlage?
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden BACHEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BACHEM-Anteile an diesem Tag 90,25 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,080 BACHEM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 547,81 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 21.11.2025 auf 49,44 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,22 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete BACHEM eine Marktkapitalisierung von 3,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
