SPI-Papier Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baloise von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Baloise-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Baloise-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 139,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,168 Baloise-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 455,20 CHF, da sich der Wert eines Baloise-Anteils am 07.11.2025 auf 203,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 45,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Baloise belief sich zuletzt auf 9,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at