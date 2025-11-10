Baloise Aktie
WKN: 853020 / ISIN: CH0012410517
10.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baloise von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Baloise-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 139,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,168 Baloise-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 455,20 CHF, da sich der Wert eines Baloise-Anteils am 07.11.2025 auf 203,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 45,52 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Baloise belief sich zuletzt auf 9,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
