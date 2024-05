SPI-Papier Baloise-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Baloise-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Baloise am 26.04.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 7,70 CHF vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,05 Prozent gestiegen. Somit schüttet Baloise insgesamt 335,30 Mio. CHF an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der Baloise-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5,94 Prozent nach oben angepasst.

Baloise- Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Baloise-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX-Handel bei 142,90 CHF in den Feierabend. Die Baloise-Aktie wird am heutigen Dienstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Baloise-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2023 verzeichnet der Baloise-Titel eine Dividendenrendite von 5,84 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 5,19 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Aktienkurs von Baloise via SIX um 7,45 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 2,73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Baloise

Für das Jahr 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 8,17 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,62 Prozent sinken.

Hauptdaten der Baloise-Aktie

Die Dividenden-Aktie Baloise gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 6,487 Mrd. CHF wert. Das KGV von Baloise beläuft sich aktuell auf 24,92. Der Umsatz von Baloise belief sich in 2023 auf 9,580 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 5,29 CHF.

Redaktion finanzen.at