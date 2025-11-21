SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Banque Cantonale de Geneve-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,891 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Papiere wären am 20.11.2025 95,33 CHF wert, da der Schlussstand 24,50 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 4,67 Prozent.

Der Banque Cantonale de Geneve-Wert an der Börse wurde auf 1,74 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at