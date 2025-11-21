SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.11.2022 wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie bei 52,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,048 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 247,62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,76 Prozent vermehrt.

Banque Cantonale du Jura SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 194,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at