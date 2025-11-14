Banque Cantonale du Jura Aktie
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,818 Banque Cantonale du Jura SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 64,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,36 CHF wert. Mit einer Performance von +16,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 188,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
