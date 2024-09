SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren eingefahren

Das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 190,476 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.09.2024 auf 58,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 047,62 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,48 Prozent.

Am Markt war Banque Cantonale du Jura SA jüngst 174,69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at