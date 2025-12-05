Banque Cantonale du Jura Aktie

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

Banque Cantonale du Jura SA-Investition 05.12.2025 10:03:38

SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 59,25 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,688 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.12.2025 114,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 68,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 14,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 203,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

