SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Banque Cantonale du Jura SA-Papier bei 56,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,786 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.04.2024 108,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 61,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 8,93 Prozent vermehrt.

Banque Cantonale du Jura SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 182,74 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

