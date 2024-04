SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.04.2014 wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Banque Cantonale du Jura SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,911 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie auf 59,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 938,74 CHF wert. Mit einer Performance von -6,13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Banque Cantonale du Jura SA-Wert an der Börse wurde auf 176,38 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at