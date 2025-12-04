SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 924,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,823 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere wären am 03.12.2025 10 216,45 CHF wert, da der Schlussstand 944,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,16 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich zuletzt auf 532,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at