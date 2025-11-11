Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

BLKB plant die Rückgabe der Banklizenz der radicant bank ag



11.11.2025 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die BLKB als Mehrheitsaktionärin der radicant holding ag (radicant) und deren Tochtergesellschaften (radicant bank ag und radicant business services ag) hat entschieden, die Banklizenz der radicant bank ag zurückzugeben und in der Folge eine geordnete Liquidation einzuleiten. Das Jahresergebnis des BLKB-Stammhauses im Jahr 2025 wird in diesem Zusammenhang voraussichtlich um bis zu 60 Mio. CHF tiefer ausfallen als im Vorjahr. Für das Stammhaus erwartet die BLKB für das Jahr 2025 einen operativen Geschäftsgang auf Vorjahresniveau. Die Bank rechnet derzeit für 2025 mit gleichbleibend hohen Ausschüttungen an die Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber sowie an den Kanton Basel-Landschaft. Liestal, 11. November 2025 Der Bankrat der BLKB hatte am 23. September 2025 beschlossen, dass die BLKB ihr Engagement bei radicant beenden wird. Nach eingehender Prüfung von diversen Verkaufsoptionen konnte keine Lösung zur Fortführung von radicant gefunden werden. Die BLKB als Mehrheitsaktionärin der radicant und deren Tochtergesellschaften (radicant bank ag und radicant business services ag) hat daher entschieden, dass die radicant bank ag ihre Geschäftstätigkeit als Bank aufgeben und die Banklizenz zurückgeben wird. Im Anschluss daran wird die geordnete Liquidation von radicant eingeleitet.



«Da trotz intensiver Gespräche mit Kaufinteressenten und nach sorgfältiger Prüfung verschiedener Verkaufsoptionen keine tragfähige Lösung erzielt werden konnte, werden nun die Rückgabe der Banklizenz und die geordnete Abwicklung von radicant notwendig», sagt Bankratspräsident Thomas Bauer und er fügt an: «Die BLKB konzentriert sich damit auf ihr Kerngeschäft und wird auch in Zukunft für ihre Kundinnen und Kunden in der Region mit dem vollen Leistungsangebot da sein.»



Marco Primavesi, Verwaltungsratspräsident der radicant und BLKB-Bankrat, sagt: «Trotz umfassender Massnahmen und grosser Anstrengungen konnte der Fortbestand der radicant bank ag nicht gewährleistet werden. Die Kundeneinlagen bleiben jedoch vollständig geschützt. Für Kundinnen und Kunden der radicant bank ag werden derzeit Anschlusslösungen geprüft.»



Die Kundinnen und Kunden der radicant bank ag werden ab heute über das weitere Vorgehen informiert. Die Mitarbeitenden der radicant werden auch im geplanten Prozess eng begleitet und unterstützt.



Das Jahresergebnis des BLKB-Stammhauses im Jahr 2025 wird voraussichtlich um bis zu 60 Mio. CHF tiefer ausfallen als im Vorjahr. Für das Stammhaus erwartet die BLKB für das Jahr 2025 einen operativen Geschäftsgang auf Vorjahresniveau. Die Bank rechnet derzeit für 2025 mit gleichbleibend hohen Ausschüttungen an die Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber sowie an den Kanton Basel-Landschaft. Einladung zum Call für Medienschaffende

Die BLKB bietet am Dienstag, 11.11.2025, von 9 bis 9.30 Uhr, einen Call für Medienschaffende mit Bankratspräsident Thomas Bauer an. Interessierte Journalistinnen und Journalisten melden sich bitte unter medien@blkb.ch für den Call an und erhalten die Einwahldaten per Mail zugestellt. Für Rückfragen:

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien. Medienmitteilung (PDF) Mediencenter (Logo und Fotos) Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 36 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant bank ag, der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG (vormals BLKB Services AG) den BLKB-Konzern. Die radicant bank ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa. Folgen Sie uns auf: BLKB BLKB mittendrin blkb_ch BLKB_mittendrin

Ende der Adhoc-Mitteilung