SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 893,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 11,198 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers auf 944,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 571,11 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,71 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 527,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

