SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 914,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,094 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 035,01 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 26.11.2025 auf 946,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,50 Prozent.

Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 532,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at