SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an diesem Tag bei 842,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,119 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2025 111,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 940,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 11,64 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 529,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at