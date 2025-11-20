Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Profitables Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment?
|
20.11.2025 10:04:01
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an diesem Tag bei 842,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,119 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2025 111,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 940,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 11,64 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 529,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!