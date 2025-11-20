SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an diesem Tag 66,20 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,106 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2025 1 214,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 80,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,45 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 408,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at