SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie gebracht.

Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 443,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die BELIMO-Aktie investierten, hätten nun 22,548 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 770,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 361,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73,62 Prozent.

BELIMO war somit zuletzt am Markt 9,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at