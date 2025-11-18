BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
BELIMO-Performance 18.11.2025 10:03:39

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie gebracht.

Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 443,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die BELIMO-Aktie investierten, hätten nun 22,548 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 770,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 361,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73,62 Prozent.

BELIMO war somit zuletzt am Markt 9,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BELIMO Holding AGmehr Nachrichten