SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 220,50 CHF. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,454 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 274,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,26 CHF wert. Damit wäre die Investition 24,26 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Berner Kantonalbank (BEKB) betrug jüngst 2,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at