SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.11.2015 wurde die Burckhardt Compression-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 317,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investierten, hätten nun 3,155 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Burckhardt Compression-Anteile wären am 11.11.2025 1 675,08 CHF wert, da der Schlussstand 531,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 67,51 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Burckhardt Compression eine Marktkapitalisierung von 1,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at