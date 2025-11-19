Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
19.11.2025 10:05:09
SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Burckhardt Compression-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Burckhardt Compression-Papier an diesem Tag bei 642,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hat, hat nun 15,576 Anteile im Depot. Die gehaltenen Burckhardt Compression-Anteile wären am 18.11.2025 7 959,50 CHF wert, da der Schlussstand 511,00 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,40 Prozent verringert.
Burckhardt Compression war somit zuletzt am Markt 1,75 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
